Ambiente: Savoriti (Unirima) nominato rappresentante all'interno dell'Eprc

- Il vicepresidente di Unione nazionale imprese recupero e riciclo aceri, Pio Savoriti è stato nominato quest’oggi dalla confederazione delle industrie europee del riciclaggio (Euric) come rappresentante presso l’European paper recycling council (Eprc). Savoriti rappresenterà Euric nell'Epcr insieme all'olandese Hans van de Nes (presidente Erpa) e Julia Blees, senior policy officer di Euric. Francesco Sicilia, direttore generale Unirima ha espresso la sua soddisfazione: "Per la prima volta un italiano del nostro storico comparto industriale siede nel board di un'importante sede di rappresentanza del settore al livello europeo. La nomina di un giovane imprenditore italiano rappresenta un giusto riconoscimento al valore della filiera del recupero e del riciclo della carta del nostro Paese per l’economia comunitaria", (Ren)