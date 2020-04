Commercio: capigruppo Pd Campidoglio e Municipi, serve atto per sospensione Cosap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase di emergenza sanitaria e di estrema sofferenza per le attività commerciali e produttive "servono risposte rapide, non si possono fare annunci senza far seguire puntuali atti amministrativi". Cosi in una nota il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi, e tutti i capigruppo del Pd dei Municipi di Roma Sara Lilli, Carlo Manfredi, Cristian Giorgio, Massimiliano Umberti, Alessandro Rosi, Fabrizio Compagnone, Valeria Vitrotti, Claudio Mannarino, Claudia Pappata`, Margherita Welyam, Elio Tomassetti, Massimiliano Pasqualini, Valerio Barletta, Daniele Torquati. "È quanto rischia di avvenire in merito alla tassa Cosap comunale - aggiungono - che dovranno pagare tutti gli esercizi commerciali per le occupazioni di suolo pubblico il 30 aprile. La sindaca ne ha annunciato alla stampa la sospensione ma occorre prontamente una delibera di giunta che la renda effettiva come previsto dall'articolo 3 comma 3 del vigente regolamento generale delle entrate altrimenti i Municipi saranno impossibilitati a intervenire sul canone. Auspichiamo - concludono - che nelle prossime ore arrivi questo atto altrimenti sarà l'ennesima promessa a vuoto di cui la città davvero non ha bisogno". (Com)