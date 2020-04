Coronavirus: Bernini (FI), incredibile, il governo aumenta le tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, afferma: "Incredibile ma vero: il governo ha scritto nel Documento di economia e finanza che le tasse aumenteranno sia quest’anno che nel 2021, portando la pressione fiscale al livello record del 43,3 per cento. Intanto - continua la parlamentare in una nota - lascia ad Equitalia la facoltà di effettuare a giugno otto milioni di verifiche fiscali. Di tutto il Paese avrebbe bisogno meno che del proseguimento della politica tasse e manette, dell’assistenzialismo perpetuo e dello spirito anti-impresa di questa maggioranza. Per ripartire - conclude Bernini - bisogna creare lavoro, ma invece di assicurare liquidità alle imprese, dal governo arrivano nuova burocrazia e nuove tasse". (Com)