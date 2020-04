Ue: ex sottosegretario Letta, Consiglio di ieri ha riacceso speranza di Europa solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo di ieri ha riacceso la speranza di un’Europa solidale. Lo ha detto Gianni Letta, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio e presidente onorario della Fondazione De Luca, durante un intervento nel corso del webinar “L’intelligence economica ai tempi del Covid-19” organizzato oggi dalla Luiss Business School. Ha poi sottolineato la necessità di una "decisione comune in grado di rilanciare l’Europa". “Nel caso contrario, questa vicenda influirà in maniera estremamente negativa perché alimenterà nazionalismi e sentimenti antieuropei che in Italia stanno crescendo in maniera preoccupante”. L’ex sottosegretario ha poi ribadito l’importanza di "ritrovare le ragioni comuni necessarie per affrontare insieme una vicenda che ha messo in crisi l’economia dell’Europa” e che potrà essere superata solo attraverso l'unità e la solidarietà. (Ems)