Regione Lazio: De Vito (M5s), spese per Dpi inopportune se non centralizzate in Protezione civile

- Sui ritardi nella consegna delle mascherine acquistate dalla regione Lazio interviene con una nota la consigliera regionale M5S del Lazio, Francesca De Vito. "Sono giorni che chiedo, con numerose interrogazioni e nelle sedi competenti, all'assessore regionale alla Sanità, D'Amato, se ci sia mai stato, in queste settimane di emergenza, un coordinamento di tutte le centrali d'acquisto del Lazio, specialmente quelle che possono acquistare 'sotto soglia', cioé senza regolare gara d'appalto, le mascherine e altri Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi) e non ho ancora avuto alcun riscontro. La necessità di procedere in tal senso,-continua De Vito- dovrebbe nascere dal buon senso di pensare che, se servono Dpi o altro, si possa ottenere un prezzo migliore riunendo tutte le varie richieste". Inoltre potrebbe essere possibile che "i vari materiali acquistati alla spicciolata dalle Asl o dalle Aziende ospedaliere, siano già nelle famose 'riserve' che, lunedì scorso in audizione in Commissione bilancio, abbiamo scoperto essere in possesso della Protezione civile del Lazio". (segue) (Com)