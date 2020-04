Regione Lazio: De Vito (M5s), spese per Dpi inopportune se non centralizzate in Protezione civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due in particolare i dati fondamentali emersi a tale proposito, "la regione Lazio -continua Di Vito- ha a disposizione nei magazzini della Protezione civile 16 milioni di mascherine; dall'8 aprile scorso tutti gli acquisti legati all'emergenza Covid19 dovrebbero essere accentrati in capo alla Protezione civile nazionale". "Perché dunque le Asl del Lazio continuano ad acquistare mascherine e Dpi per conto proprio invece che rivolgersi alla Protezione civile nazionale o a quella del Lazio? E perché, vista la situazione, la Giunta non ha nemmeno pensato di centralizzare questi processi in un coordinamento unico di tutte le centrali d'acquisto in modo da monitorare il flusso di spesa dei soldi pubblici? La Giunta Zingaretti risponda e dia conto di questo enorme spreco, inaccettabile in un momento di crisi come questo", conclude De Vito. (Com)