Coronavirus: terminato incontro D'Incà-Gualtieri-capigruppo maggioranza, avanti in clima costruttivo

- Si è concluso l'incontro tra i capigruppo di maggioranza ed i ministri per i Rapporti con il Parlamento e dell'Economia e delle Finanze, Federico D'Incà e Roberto Gualtieri, sul decreto aprile. Nel corso della riunione - secondo quanto si apprende - si è fatto un primo punto sulle misure da inserire nel decreto, tenendo presente le linee espresse dal governo e le richieste fatte dai capigruppo. Il ministro Gualtieri ha accolto le indicazioni che dovranno poi essere sviluppate nel prossimo decreto economico. Durante il confronto si è parlato della modalità di inserimento anche degli ordini del giorno frutto delle indicazioni dei parlamentari al decreto Cura Italia. Ci sarà nei prossimi giorni una seconda riunione per approfondire maggiormente le proposte avanzate dai capigruppo sui temi di lavoro, enti locali e aiuto alle imprese. Il lavoro di sintesi nella maggioranza va avanti in un clima costruttivo da parte di tutti. (Rin)