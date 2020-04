Coronavirus: Massolo (Fincantieri), pandemia è un banco di prova anche per la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 rappresenta un banco di prova anche per la Cina. Lo ha dichiarato il presidente di Fincantieri, Giampiero Massolo, intervenuto al webinar "L’intelligence economica ai tempi del Covid-19" organizzato oggi dalla Luiss Business School. "Anche la Cina è attesa alla prova del mondo: deve dimostrare di essere all’altezza di una eventuale leadership globale", ha detto, sottolineando che il peggioramento che sta interessando la congiuntura economica globale rappresenta una difficoltà anche per Pechino, che nonostante possa fruire di una rendita dovuta al calo dei prezzi del petrolio troverà comunque complesso trovare interlocutori a cui vendere i propri prodotti. L’ex direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) ha poi aggiunto che la Cina "può dimostrare di avere le credenziali" in vari modi: alcuni esempi potrebbero riguardare un "rilancio della sua domanda interna", che darebbe un contributo sostanziale all’economia globale; la scoperta di un vaccino al Covid-19; o anche "smettendo di usare il proprio debito come strumento di ricatto nei confronti dei paesi più poveri". (Ems)