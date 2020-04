Casa: Regione Lazio, al Comune di Roma subito 12 milioni per bonus affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio trasferirà subito le risorse, pari ad oltre 12 milioni di euro, al Comune di Roma per il bonus affitti. "In questa fase di lockdown molte famiglie hanno bisogno di ricevere il prima possibile un sostegno per il pagamento dell'affitto - si legge in una nota della Regione Lazio -. Per aiutare il Comune di Roma ad accorciare i tempi ed assegnare al più presto le risorse agli inquilini che ne hanno diritto, la Regione Lazio trasferirà subito i fondi previsti per la Capitale, pari ad oltre 12 milioni di euro, senza aspettare la pubblicazione dell'avviso da parte del Campidoglio". L'obiettivo dell'Amministrazione regionale è "che questo importante contributo venga fornito rapidamente alle persone, che hanno bisogno adesso di un sostegno per affrontare le difficoltà economiche legate all'emergenza sanitaria". "Nelle prossime ore la Direzione regionale competente procederà con il trasferimento dei contributi al Comune di Roma, con l'auspicio che questa misura possa accelerare le procedure capitoline per la consegna del bonus affitti ai romani", dichiara l'assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio Massimiliano Valeriani.(Com)