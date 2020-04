Usa: lo scontro sempre più politico sul vaccino e sulla cura del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sempre più “politico” lo scontro negli Stati Uniti sul vaccino per il coronavirus e sulla cura del Covid-19. Il presidente Donald Trump, bersaglio di dure critiche per la gestione dell’emergenza, sembra spingere su entrambi i fronti per ottenere al più presto risultati che, oltre a contenere le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia, gli consentano di recuperare terreno nei sondaggi in vista delle elezioni presidenziali del prossimo novembre, quando dovrà vedersela con il democratico Joe Biden. Gli ultimi sondaggi condotti da “Nbc News” e “Wall Street Journal” danno l’ex vice di Barack Obama in vantaggio di sette punti percentuali sull’attuale inquilino della Casa Bianca. La necessità degli Stati Uniti è anche quella di non perdere la sfida strategica con la Cina, che peraltro proprio oggi ha fatto sapere attraverso il direttore del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) Gao Fu che la Repubblica popolare potrebbe sviluppare un suo vaccino entro settembre. Così ieri, nel suo consueto punto stampa quotidiano, Trump ha fatto sapere che gli Stati Uniti sono “molto vicini a un vaccino”. “Abbiamo tante grandi menti brillanti al lavoro su questo fronte”, ha aggiunto circondato dal suo vice Mike Pence e dalla coordinatrice della task-force della Casa Bianca sull’emergenza coronavirus, Deborah Birx. (segue) (Gmr)