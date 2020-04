Usa: lo scontro sempre più politico sul vaccino e sulla cura del Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dichiarazioni che, tuttavia, sembrano contrastare con quelle ben più caute di Anthony Fauci, direttore degli Istituti nazionali di sanità (Nih) e figura chiave di quella stessa task-force coordinata dalla Birx, il quale da tempo non si fa più vedere ai briefing quotidiani alla Casa Bianca. In passato, Fauci ha fatto sapere che per arrivare a un vaccino occorreranno “probabilmente” 12-18 mesi, tempi sui quali converge la maggior parte degli esperti in materia. Se la previsione del direttore dei Nih dovesse rivelarsi esatta, il vaccino sarebbe disponibile solo dopo le presidenziali. Tuttavia, nel frattempo, procede spedito il lavoro dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive (Niaid), che risponde all’autorità dello stesso Fauci, in collaborazione con Moderna, azienda con base a Cambridge, Massachussetts. Il vaccino allo studio si chiama mRNA-1273: la seconda fase di sperimentazione è in corso a Seattle, Washington. I risultati della prima fase non sono stati resi pubblici, ma gli osservatori indicano come il fatto che i test vadano avanti sia di per sé un buon segno. (segue) (Gmr)