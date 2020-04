Usa: lo scontro sempre più politico sul vaccino e sulla cura del Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, il dibattito politico negli Stati Uniti si concentra sulla cura del Covid-19. Al centro delle aspre polemiche di questi giorni c’è la figura di Rick Bright, lo scienziato che in settimana è stato silurato dalla guida dell’Autorità biomedica di ricerca avanzata e sviluppo (Barda) e rimosso dal ruolo di vice assistente segretario del dipartimento della Salute. È stato lo stesso Bright a parlare di caso politico: il licenziamento sarebbe legato alla sua opposizione dell’idrossiclorochina, un farmaco anti-malarico che continua a essere sponsorizzato da Trump per la cura della malattia provocata dal coronavirus. Anche ieri il presidente statunitense è tornato sull’argomento, precisando di continuare a sostenere l’uso del farmaco: "Vedremo cosa succede. Abbiamo avuto molti ottimi risultati e abbiamo avuto alcuni risultati che forse non sono così buoni". Trump ha anche affermato di non aver letto uno studio della Veterans Health Administration secondo cui i malati di Covid-19 curati con l’idrossiclorochina hanno tassi di mortalità più elevati rispetto agli altri. (segue) (Gmr)