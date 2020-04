Usa: lo scontro sempre più politico sul vaccino e sulla cura del Covid-19 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri a parlare è stato anche Bright, che ha definito “pericoloso” il tentativo di Trump di promuovere l’impiego dell’idrossiclorochina a livello nazionale e ha sollecitando uno stop all’utilizzo del farmaco in attesa di ulteriori test clinici. La linea di Bright finora non è passata: il dipartimento della Salute Usa ha autorizzato alla fine l’acquisizione di decine di milioni di dosi di idrossiclorochina e la loro distribuzione per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 in condizioni gravi. Tuttavia, oggi pomeriggio vi è stato un nuovo colpo di scena: l'Agenzia per gli alimenti e i medicinali (Fda) degli Stati Uniti ha diffuso un'allerta contro l'uso al di fuori degli ospedali dell'idrossiclorochina. In una nota, l'agenzia federale spiega ai consumatori di aver registrato casi di avvelenamento e di morte a causa dell'uso incontrollato del farmaco. In particolare, la Fda fa sapere di aver rilevato "seri problemi di aritmia cardiaca" in pazienti che hanno utilizzato l'anti-malarico, spesso in combinazione con l'antibiotico azitromicina. La nota potrebbe avere importanti conseguenze sulla diffusione e sul consumo del farmaco. (segue) (Gmr)