Usa: lo scontro sempre più politico sul vaccino e sulla cura del Covid-19 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, il Partito democratico alla Camera dei Rappresentanti Usa ha chiesto all'ispettore generale del dipartimento alla Sanità di investigare sulle circostanze che hanno portato alla rimozione di Bright, dando così una dimensione puramente politica al caso. Nella sua lettera, il presidente del Comitato per l'energia e il commercio alla Camera, Frank Pallone, ha chiesto all'ispettore generale di indagare su chi abbia preso la decisione di riassegnare Bright ad altre mansioni. "Sono particolarmente preoccupato dalla politicizzazione delle agenzie della salute pubblica da parte del presidente Trump", ha scritto Pallone in una lettera. "Ci sono state considerazioni politiche che hanno influenzato la decisione di rimuovere il dottor Bright?", ha chiesto il deputato, citando anche i dubbi di Bright sull'uso dell'idrossiclorochina come farmaco rivoluzionario per la cura del Covid-19. Bright, da parte sua, ha annunciato che presenterà una denuncia all'ispettore generale del dipartimento della Sanità e dei servizi umani. "Credo che questo trasferimento sia conseguenza della mia insistenza sul fatto che il governo investisse i miliardi di dollari stanziati dal Congresso per affrontare la pandemia di Covid-19 in soluzioni sicure e scientificamente verificate, e non in farmaci e altre tecnologie senza alcun merito scientifico", ha spiegato Bright in una lunga dichiarazione pubblica. "Sto parlando perché per combattere questo virus mortale, è la scienza che deve farci strada, non la politica o il clientelismo". (Gmr)