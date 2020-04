Coronavirus: Sala, 15 milioni fondo comunale mutuo soccorso destinati solo a microimprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 15 milioni raccolti finora nel Fondo del Comune di Milano del mutuo soccorso saranno destinati solo alla microimpresa. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nella diretta Instagram con le Sardine. "La microimpresa è la pizzeria di periferia, ma anche chi ha una startup perché ha perso il lavoro e vuole fare qualcosa", ha spiegato Sala aggiungendo che: "Siamo ancora in fase di raccolta, ma a breve dovremmo essere in grado di spiegare come li diamo e vogliamo fare in modo di non dare le 2mila euro che non servono a nulla, ma di trovare un taglio minimo con una formula da 5 a 20-25 mila euro". "Non risolverà tutto - ha chiosato il sindaco - ma sono 15 milioni che sono lì". (Rem)