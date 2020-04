Campidoglio: De Santis, lavoro a distanza anche dopo fase emergenziale coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appena approvato una Memoria di Giunta che istituzionalizza e mette a sistema lo smart working anche dopo la fase emergenziale legata al Coronavirus". Lo scrive su Facebook l'assessore capitolino al personale Antonio De Santis. "Lo smart working si consolida come percorso virtuoso ed efficace, che sarà protagonista centrale anche nella 'Fase 2'". continua De Santis. Una base di lavoro "solida, resa possibile grazie alla forte disponibilità operativa dei nostri dipendenti. Come disposto dal ministra Fabiana Dadone, lo smart working rappresenterà ancora la modalità ordinaria di lavoro per la pubblica amministrazione. Stiamo quindi affinando gli strumenti già messi in campo nelle scorse settimane, implementando soprattutto il profilo tecnologico e digitale. Siamo attrezzati per affrontare i rapidi mutamenti che stanno accompagnando la nostra società -conclude l'assessore- e le nostre vite, contemperando diritti e bisogni dei lavoratori con la tutela della salute pubblica". (Com)