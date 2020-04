Usa-Cina: Massolo (Fincantieri), divario tra ordini economici e tecnologici accelerato dalla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divario tra gli ordini economici e tecnologici di Stati Uniti e Cina è in atto, e la pandemia di Covid-19 lo accelera. Lo ha dichiarato il presidente di Fincantieri, Giampiero Massolo, intervenuto al webinar "L’intelligence economica ai tempi del Covid-19" organizzato oggi dalla Luiss Business School. Nel suo intervento, ha aggiunto di non ritenere che "la Cina voglia candidarsi ad una leadership mondiale in questo momento: forse in futuro". Al momento, ha spiegato, sembra che sia "più intenta a modellare il sistema globale" per attutirne le regole, e in modo da "non esserne troppo costretta nel suo sviluppo, nell’affermazione e nell’assertività del proprio essere". Parlando del soft power di Pechino, l’ex direttore del Dipartimento delle le informazioni per la sicurezza (Dis) ha spiegato che solitamente non si è abituati a considerare la Cina come "una potenza di soft power", che tuttavia è dimostrato dal peso della nazione asiatica in piattaforme internazionali come l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che con la Cina "è stata molto indulgente".(Ems)