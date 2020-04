Imprese: Atlantia, Cda delibera assegnazione gratuita di azioni a dipendenti società del gruppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Si tratta, stando al documento, di un'operazione significativa di distribuzione gratuita di azioni al personale, la cui finalità è rafforzare ulteriormente il legame tra il gruppo Atlantia e i propri lavoratori in Italia in un momento di difficoltà per il sistema paese. "Si verrà così a creare un vero e proprio azionariato diffuso tra tutti i dipendenti, il cui scopo è stimolarne e favorirne la partecipazione alle sfide che attendono il gruppo", si legge nella nota. Nel corso della riunione il presidente Fabio Cerchiai e l'amministratore delegato Carlo Bertazzo hanno comunicato la decisione di rinunciare al 25 per cento dei propri compensi fissi da maggio a fine anno, conferendo gli importi alla raccolta fondi promossa dal management del gruppo.