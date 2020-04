Imprese: Atlantia, Cda delibera assegnazione gratuita di azioni a dipendenti società del gruppo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse, prosegue la nota, saranno destinate al fondo istituito dal comune di Genova per incrementare il numero di buoni spesa alimentare per i cittadini del capoluogo ligure che versano in condizioni di difficoltà economica a causa del Covid-19. Una parte, inoltre, sarà impiegata per sostenere iniziative a favore delle famiglie dei dipendenti del gruppo Atlantia in Italia, come il cosiddetto “bonus babysitter” per i genitori che torneranno a lavorare al termine dell’emergenza. Infine, visto il contesto di particolare difficoltà del sistema economico nazionale, i cui effetti stanno incidendo in modo significativo sull’andamento del traffico delle infrastrutture gestite dalle società del gruppo, nel 2020 non sarà avviato alcun piano di incentivazione a breve e lungo termine per il management. (Com)