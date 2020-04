Codacons dona mozzarelle al Covid hospital del Gemelli: "Gesto simbolico per un lavoro impagabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per dire grazie ai medici e agli infermieri del Covid hospital Columbus del policlinico Gemelli, Codacons ha donato oggi 500 mozzarelle ai sanitari impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus. L’associazione dei consumatori, assieme alla ditta “Latteemozzarella” di Roberto Battaglia, mprenditore che ha denunciato estorsione e usura da parte della camorra – ha consegnato mozzarelle di bufala ai sanitari e una fornitura di acqua minerale offerta dall’azienda Ferrarelle. L’iniziativa di solidarietà è stata resa possibile grazie a donatori che hanno voluto rimanere anonimi e alle piccole somme ricevute nell’ultimo mese dal Codacons attraverso le donazioni dei cittadini. “Si tratta di un gesto simbolico, perché non si può ripagare l’opera straordinaria, la fatica, il lavoro, la professionalità dei medici e degli infermieri che stanno salvando centinaia di vite e lottando contro questo virus”, ha detto ad “Agenzia Nova" il presidente del Codacons Carlo Rienzi."Così come simbolicamente abbiamo scelto l’azienda di Roberto Battaglia, appunto un simbolo della lotta alla criminalità organizzata e le sue mozzarelle per donare un po’ di allegria ai sanitari del Columbus Covid hospital del policlinico Gemelli". “Abbiamo avuto molto sostegno per questa donazione”, ha aggiunto Rienzi “e non finisce qui, nelle prossime due settimane porteremo le mozzarelle agli altri Covid hospital della Capitale: il policlinico Tor Vergata, l’Istituto Spallanzani e il campus Bio-Medico. A ritirare il dono una rappresentanza di medici e infermieri che davanti l'ingresso dell'ospedale ha preso in consegna lo speciale regalo del Codacons, per distribuirlo poi a tutto il personale in servizio. “I medici e gli infermieri erano molto contenti del pensiero – ha raccontato ancora Rienzi –, sia gli infermieri che sono venuti all’ingresso per prendere il carico le mozzarelle che i sanitari all’interno: li ho sentiti telefonicamente ed erano molto divertiti”. (Rer)