Sociale: Campidoglio, buoni spesa erogati in base a fragilità, no discriminazioni

- Rispetto al ricorso presentato nei confronti del Campidoglio e riguardante "supposte discriminazioni nell'erogazione in corso dei buoni spesa", l'assessore Persona, scuola e comunità solidale di Roma, Veronica Mammì, precisa in una nota: "Roma Capitale non discrimina nessuno. L'esito del vaglio della relativa domanda, così come di tutte le altre domande presentate, si baserà sui criteri di necessità e di fragilità dei richiedenti a Roma in questa fase di emergenza sanitaria. Pertanto Roma Capitale si costituirà in giudizio per dimostrare che nessuna discriminazione è stata posta in essere dall'amministrazione capitolina".(Com)