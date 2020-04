Usa: governatrice Michigan estende serrata fino al 15 maggio ma annuncia allentamento misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, ha esteso fino al 15 maggio la serrata delle attività per il contrasto della pandemia di coronavirus, allentando allo stesso tempo alcune restrizioni per consentire ad alcune aziende di ripartire. “La distanza sociale è la nostra arma migliore per sconfiggere questo nemico”, ha detto Whitmer in una dichiarazione. “Con l’assestamento dei nuovi contagi da Covid-19, tuttavia, abbiamo deciso di allentare alcune delle restrizioni poste nell'ordine precedente. Voglio essere cristallina: il messaggio generale oggi è sempre lo stesso. Dobbiamo tutti fare la nostra parte restando a casa e restando al sicuro il più possibile”, ha poi aggiunto la governatrice democratica. Fra le misure di allentamento previste, la possibilità di partecipare ad attività all'aperto come il golf, l’utilizzo di barche a motore e lo spostamento tra diverse residenze all’interno dello stesso stato. Attualmente in Michigan si registrano oltre 35 mila casi confermati di Covid-19 e quasi 3 mila decessi. Whitmer ha subito diverse critiche da parte di alcuni residenti del Michigan (scesi in strada dando vita a proteste di massa) e dai legislatori repubblicani per aver attuato misure considerate troppo restrittive nel suo stato per impedire la diffusione del Covid-19, la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus. Il Michigan, dove il presidente uscente Donald Trump vinse di un soffio nel 2016, è considerato uno stato cruciale nella corsa per le elezioni presidenziali di novembre. (Nys)