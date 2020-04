Trasporti: aziende car sharing, Comune Roma cancelli canone o non sopravviveremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Togliere il contributo di oltre mille euro che le aziende pagano per ogni vettura della loro flotta. È questa la principale richiesta presentata dai provider del car sharing a Roma in due missive rimaste finora senza risposta. I loro rappresentati sono stati ascoltati questa mattina dai consiglieri della commissione capitolina Mobilità presieduta da Enrico Stefàno. Giuseppe Macchia per Enjoy ha spiegato la situazione: "I numeri sono semplici. Non abbiamo tolto una macchina dall'operatività dall'inizio dell'emergenza. Abbiamo mantenuto la flotta al 100 per cento, intorno alle mille vetture in città. Purtroppo però abbiamo avuto un crollo drammatico dei noleggi, ma era inevitabile. Ci troviamo così ad avere il 100 per cento dei costi e meno del 10 per cento dei ricavi". Parte significativa dei costi sono proprio quelli del canone pagato per tenere la flotta in città. "Per adesso - ha aggiunto Macchia - non abbiamo ricevuto dal Comune delle risposte che abbiamo richiesto". (segue) (Rer)