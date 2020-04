Trasporti: aziende car sharing, Comune Roma cancelli canone o non sopravviveremo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da maggio il regolamento, che stabilisce il canone per le aziende del car sharing, doveva essere ritoccato: gli erogatori del servizio lo avrebbero potuto abbattere fino a zero, con l'estensione del servizio in periferia. Inutile dire che la serrata ha cambiato lo scenario. "La misura sul canone è più che opportuna e necessaria, e ne va della nostra sopravvivenza", ha ribadito anche Gianni Martino di Car2go, che ha presentato anche altre due richieste: possibilità di accesso alle corsie preferenziali per tutta la durata della fase 2 e voucher per il car sharing da fornire ai cittadini. Gli operatori, infatti, hanno sottolineato come in questa fase, anche per la necessità del distanziamento sociale "i servizi sharing possono sostenere il servizio di trasporto pubblico evitando il ritorno all'auto privata". Per il Comune di Roma ha replicato alla richiesta di taglio del canone il responsabile dell'ufficio Programmazione e attuazione dei piani di mobilità, Fabio Pellegrini: "Noi ci siamo tempestivamente attivati, anche a seguito delle segnalazioni degli operatori, predisponendo una delibera di sospensione del canone fino al 31 agosto, prorogabile in base a provvedimenti governativi fino a fine anno. L'abbiamo sottoposta alla Ragioneria, che però l'ha respinta". (segue) (Rer)