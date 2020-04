Trasporti: aziende car sharing, Comune Roma cancelli canone o non sopravviveremo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Mobilità Pietro Calabrese ha ricordato come "Roma Capitale deve far fronte ad una mancanza di entrate molto importante", ma ha sottolineato come "sul car sharing abbiamo già convenuto su alcune iniziative che verranno prese e che sarà la sindaca a comunicare direttamente". Discorso diverso per i provider dello scooter sharing elettrico che, non pagando alcun canone (i mezzi elettrici non lo pagano) hanno avuto meno difficoltà "pur avendo anche noi un calo di fatturato importante", ha spiegato Enrico Pascarella di Ecooltra, servizio con oltre mille scooter al servizio dello sharing in città. "La percentuale dei noleggi in questo periodo è crollata del 90 per cento, anche se abbiamo notato che, dopo il picco verso il basso che c'è stato a seguito del primo dpcm, da due settimane la richiesta è gradualmente e leggermente aumentata". (Rer)