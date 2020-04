Coronavirus: a Monza al via “Fase tre” con sanificazione parchi e giardini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di sanificazione della città di Monza entra nella “Fase 3”: dopo strade e marciapiedi sono cominciati oggi gli interventi di pulizia straordinaria di parchi e giardini. Gli spazi verdi, le aree gioco, le panchine sono trattati con un detergente convenzionale a basso impatto ambientale, non tossico per uomini e animali domestici vaporizzato con una lancia da personale specializzato. “Normalità significa anche poter tornare a riappropriarsi di parchi e giardini in tutta sicurezza, spiega il Sindaco Dario Allevi. Stiamo lavorando per riconsegnare ai nostri bambini e alle loro famiglie aree verdi e aree bimbi nelle migliori condizioni di sicurezza possibili. L'auspicio è che le voci, le risate e le corse dei bambini in questi luoghi ci possano presto dire che, finalmente, l'emergenza è terminata”. Il piano di pulizia comprende lo sfalcio prima e la sanificazione poi delle prime sedici aree verdi che saranno sanificate in tre giorni (24, 27 e 28 aprile) in differenti fasce orarie. Nelle prossime settimane, a seconda delle condizioni meteo, proseguiranno le operazioni di sfalcio e la sanificazione di tutte le altre aree verdi e aree giochi della città, nel complesso una cinquantina. Oggi pomeriggio, infine, è stata completata anche la sanificazione dei marciapiedi di Via Bergamo e di viale Lombardia in direzione Cinisello. “Stiamo massimizzando le energie e organizzando servizi mai visti prima nella nostra città, dichiara l'assessore all'Ambiente Martina Sassoli. L'avevamo promesso all'inizio di questa fase di emergenza e oggi, in collaborazione con l'Azienda Sangalli, siamo giunti alla fase più attesa: quella dedicata agli spazi gioco dei più piccoli. Dopo oltre due mesi di clausura, vorremmo che i giovanissimi monzesi - quando sarà legittimo - possano ritrovare i propri luoghi del cuore, come sono i parchetti gioco cittadini, in una veste nuova. In questo senso vanno gli sforzi della fase 3: in contemporanea al servizio di sfalcio straordinario delle aree verdi, si terrà il piano di sanificazione delle stesse. Il Covid19 non ci ha fermato ma, al contrario, ci ha portato a prenderci ancora più cura della nostra città”.(Com)