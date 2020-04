Def: Carrara (FI), aumento tasse è pietra tombale su ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia, critica il Documento di economia e finanza (Def) varato dall'esecutivo. "L'Italia è in piena emergenza, la fase due deve ancora iniziare", osserva il parlamentare in una nota, "il calo del Prodotto interno lordo sarà drammatico e probabilmente a due cifre, siamo un paese che già paga un gap competitivo nei confronti degli altri paesi dell'eurozona proprio per gli alti livelli di tassazione e il governo nel Def prevede di aumentare ulteriormente le tasse sia quest'anno sia l'anno prossimo, al 42,5 per cento nel 2020 e al 43,3 per cento nel 2021. E' una follia". L'esponente di FI prosegue: "E' assurdo, tanto più in un momento come questo in cui si può intervenire sulla fiscalità generale a seguito della sospensione del patto di stabilità da parte dell'Ue. E' una scelta irresponsabile del governo che compromette il futuro economico delle imprese e pregiudica il lavoro e l'occupazione del paese. Con questo ulteriore aumento della pressione fiscale è a rischio il sistema paese, è compromessa la ripresa economica e industriale: se non si abbassano le tasse ora", conclude Carrara, "allora non si abbasseranno più". (Com)