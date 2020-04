Cina: coronavirus, Pechino ha inviato medici militari in Pakistan, Myanmar e Laos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha inviato squadre mediche militari in Pakistan, Myanmar e Laos per contribuire alla lotta contro la pandemia di Covid-19 nei tre paesi. Oggi, il ministero della Difesa nazionale della Cina ha comunicato che la Commissione militare centrale ha approvato l'invio da parte dell'Aeronautica di aerei per consegnare forniture mediche di emergenza e squadre mediche professionali nei tre paesi. Un team medico dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) è arrivato a Yangon, in Myanmar, questa mattina, portando forniture mediche tra cui kit per i test e mascherine mediche KN95 per aiutare le forze militari locali. Secondo quanto riferisce la televisione nazionale cinese "Cctv", la squadra medica militare cinese è composta da sei esperti che sono arrivati all'aeroporto internazionale di Yangon a bordo di un aereo da trasporto militare Y-9 assieme alle forniture. Un secondo gruppo con esperienza nella prevenzione e nel controllo delle epidemie è stato accolto oggi pomeriggio all'aeroporto internazionale di Wattay di Vientiane, capitale del Laos, dal viceministro della Difesa laotiano, Aesamay Leuangvanxay, dall'ambasciatore cinese in Laos, Jiang Zaidong, e da altri ufficiali di alto rango dell'esercito. (segue) (Cip)