Cina: coronavirus, Pechino ha inviato medici militari in Pakistan, Myanmar e Laos (2)

- Il terzo team, composto da dieci membri, è stato ricevuto oggi all'aeroporto internazionale di Islamabad dal presidente pakistano del Comitato congiunto dei capi di stato maggiore, Nadeem Raza, nonché dall'ambasciatore cinese in Pakistan, Yao Jing. "Le squadre mediche del Pla sono molto più esperte della maggior parte delle squadre mediche in Cina, dal momento che in passato hanno realizzato una serie di difficili missioni, tra cui la lotta contro la Sars (Sindrome respiratoria acuta grave) nel 2003, fornendo assistenza medica dopo il terremoto di Wenchuan nel 2008 e la battaglia in Africa contro il virus Ebola, così come molte missioni di pace delle Nazioni Unite", ha dichiarato Song Zhongping, esperto militare. (Cip)