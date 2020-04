Brasile. Il ministro della Giustizia si dimette e denuncia: "Gravi interferenze politiche sulla polizia federale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia del Brasile, Sergio Moro, ha presentato questa mattina le dimissioni. Moro, già magistrato protagonista di clamorose indagini contro la corruzione nella politica e simbolo dell'inchiesta "Lava Jato", ha ufficializzato le dimissioni dopo che il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, ha esonerato il direttore generale della polizia federale, Mauricio Leite Valeixo. "Ho fatto di tutto per evitare una crisi politica in mezzo alla pandemia, ma ho capito che non potevo lasciare da parte il mio impegno a favore dello stato di diritto", ha dichiarato il ministro in una conferenza stampa terminata da poco a Brasilia. "Non posso mantenere il mio impegno umano e professionale in queste condizioni di lavoro e garantire l'indipendenza della polizia federale", ha detto il ministro uscente avvertendo di non poter "essere d'accordo con interferenze politiche gravi con risultati dagli effetti imprevedibili". Moro ha insistito in particolare sull'avvicendamento ai vertici della polizia, denunciando il prospettarsi di "relazioni improprie" con il presidente."Nelle conversazioni che ho avuto con il presidente nel corso degli ultimi tempi, più volte mi aveva manifestato l'intenzione di voler sostituire il direttore generale della polizia federale. Il presidente voleva indicare una persona con cui avere un contatto diretto, che potesse chiamare in qualsiasi momento, che gli fornisse informazioni e che gli inviasse documenti se necessario, ma questo non è quello che la polizia federale fa", ha dichiarato Moro in polemica. "Non lo trovo appropriato, l'indipendenza della polizia federale è fondamentale, ha affermato. "Non potevo accettare questa sostituzione considerata anche quello che ho dimostrato nella mia carriera. E devo rispettare il mio personale impegno contro la corruzione. Un presupposto fondamentale per fare questo è garantire il rispetto della legge e anche l'indipendenza della polizia federale, senza interferenze politiche".Il ministro dimissionario ha ripercorso le ultime fasi della vicenda. "Ho sempre detto al presidente che non avrei avuto problemi ad approvare il cambio del direttore della polizia federale, ma che avrei avuto bisogno di una causa, che fosse un errore o lo scarso impegno. Cosa che non ho visto dal momento che il direttore ha sempre lavorato bene", ha riferito Moro. "Inoltre, ho sempre detto al presidente che un cambio adesso sarebbe stato chiaramente frutto di una interferenza politica e che non sarebbe stato un positivo a livello di immagine", ha sottolineato. "Non è una questione di nomi, ci sono tanti altri nomi validi per assumere l'incarico. Il grande problema non è chi collocare, ma perché cambiare. E' stato detto che Valeixo volesse dimettersi, ma questo non è del tutto vero. Valeixo mi ha manifestato la sua insofferenza di fronte alla grande pressione da parte del presidente intenzionato a sostituirlo e ha pensato lui stesso che sarebbe stato meglio farsi da parte. Ma non era una volontà era comunque forzato", ha affermato.Il ministro dimissionario ha quindi precisato altri dettagli della vicenda, oggetto di stretta attualità polemica: contrariamente a quanto apparso nella versione digitale della gazzetta ufficiale Moro ha assicurato di non aver firmato l'atto di dimissioni, e che la scelta non era stata sollecitata dallo stesso Valeixo. Formalmente il nome del nuovo direttore della polizia non è ancora stato fatto. Secondo diverse testate, tra cui l'edizione brasiliana della "Cnn", il più accreditato per subentrare a Valeixos sarebbe il delegato Alexandre Ramagem, ex responsabile della sicurezza del presidente Bolsonaro e, da giugno del 2019, direttore generale dell'Agenzia brasiliana di Intelligence (Abin). Sempre secondo la "Cnn" la nomina di Ramagem sarebbe particolarmente apprezzata dall'apparato delle forze armate e dai ministri militari del governo Bolsonaro, che potrebbero far pesare il loro accresciuto ruolo nell'esecutivo indicando una persona di fiducia nell'Abin.La polizia federale è titolare delle indagini anti-corruzione legati all'inchiesta Lava-Jato. Tra le ultime delicate indagini affidate alla polizia compaiono quelle ordinate dal giudice della Corte suprema del Brasile (Stf), Alexandre de Moraes, su richiesta del Procuratore generale della Repubblica, Augusto Aras, per verificare il coinvolgimento di politici e parlamentari l'organizzazione alle manifestazioni contro la democrazia che hanno avuto luogo la scorsa domenica in varie città del paese. Nel corso dei picchetti i manifestanti chiedevano - tra le altre cose – un intervento delle forze armate per disporre la chiusura di Corte suprema e Parlamento, soggetti accusati di boicottare la gestione del governo Bolsonaro sull'emergenza sanitaria. Lo stesso presidente, convinto che la quarantena e l'isolamento sociale decretato da molti governatori di stati danneggino l'economia del paese, aveva partecipato al corteo organizzato nella capitale Brasilia. (Res)