Russia: ministero Sviluppo economico, perdiamo 1,2 miliardi di euro al giorno causa restrizioni

- L'economia russa sta perdendo circa 100 miliardi di rubli (1,2 miliardi di euro) al giorno a causa delle restrizioni associate al contagio da coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico Maksim Reshetnikov, in onda sull'emittente televisiva "Rossija 1". "Nella situazione attuale, stiamo perdendo circa 100 miliardi di rubli al giorno di Pil in tutto il paese", ha dichiarato Reshetnikov. Il disavanzo del bilancio federale russo nel 2020 potrebbe raggiungere il 4,5-5 per cento del Pil, ha dichiarato inoltre il ministro. (Rum)