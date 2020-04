Coronavirus: assessore Tajani, a Milano monitorare che chiusura scuola non inibisca rientro lavoro a donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano è al lavoro con le organizzazione sindacali e il mondo delle imprese per avviare un monitoraggio "sul rientro al lavoro delle donne, al fine di evitare e contrastare, anche con misure specifiche, la perdita di occupazione femminile nella fase post lockdown". È una delle proposte contenute nel documento "Milano 2020 Strategia di adattamento", elaborato dalla giunta di Palazzo Marino in vista della fase 2 dell'emergenza coronavirus. "Uno dei nostri obiettivi - ha sostenuto l'assessore comunale alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane, Cristina Tajani, nella videoconferenza stampa al termine della riunione di giunta - è quello di condividere con le organizzazioni sindacali, ma anche con le aziende che hanno una maggiore sensibilità al tema lo sforzo per fare sì che la progressiva ripresa delle attività lavorative con le scuole chiuse non inibisca il rientro al lavoro delle donne e non spinga tutta l'attività di conciliazione e di cura sulle spalle un solo genere. Noi vogliamo una città in cui il contribuito di uomini e donne anche nella prossima fase di ripresa sia paritetico". (Rem)