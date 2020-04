Trasporto aereo: coronavirus, British Airways annuncia aumento voli cargo da e per la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea britannica British Airways ha annunciato un aumento del numero di voli cargo dalla Cina al Regno Unito da 13 a 21 a settimana, poiché la domanda continua ad aumentare. Secondo quanto riferisce "Airports International", da maggio, 14 voli settimanali partiranno da Shanghai e sette da Pechino trasportando merci nella stiva e, ove possibile, anche nelle cabine passeggeri. La compagnia ha affermato che i voli saranno in grado di trasportare fino a 770 tonnellate di merci per il Sistema sanitario nazionale ogni settimana, compresi dispositivi di protezione individuale e ventilatori. I voli sono gestiti in collaborazione con il governo del Regno Unito e Iag Cargo. Secondo quanto riferisce la stampa, l'ambasciata britannica in Cina sta lavorando con il dipartimento della Salute per la fornitura di apparecchiature mediche dalla Cina da consegnare a ospedali di tutto il Regno Unito. (segue) (Cip)