Trasporto aereo: coronavirus, British Airways annuncia aumento voli cargo da e per la Cina (2)

- Alex Cruz, presidente e amministratore delegato di British Airways, ha dichiarato: "Come compagnia aerea siamo in una posizione unica per aiutare nella risposta globale alla Covid-19, sia che si tratti di trasportare i residenti nel Regno Unito a casa, che di trasportare merci vitali per il sistema sanitario. Siamo orgogliosi di fare la nostra parte e siamo grati a tutti coloro che stanno lavorando per far sì che questi voli avvengano in questi tempi difficili". Il ministro degli Esteri del governo britannico, Dominic Raab, ha dichiarato: "Questi voli ci aiuteranno a fornire attrezzature essenziali al Sistema sanitario nazionale e per tutti coloro che stanno lavorando in prima linea. Il coronavirus è una sfida globale e siamo concentrati sulla collaborazione con i nostri partner internazionali per fermarne la diffusione e salvare vite umane". La scorsa settimana, British Airways ha iniziato a trasportare merci nelle cabine passeggeri dei suoi aerei, oltre che nella stiva, per la prima volta. (Cip)