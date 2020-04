Coronavirus: Fornaro (Leu), avanti con azzeramento Iva su mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali a Montecitorio, Federico Fornaro, invita ad azzerare l'Iva sulle mascherine per far fronte al coronavirus. "Le mascherine sono, e saranno nei prossimi mesi - afferma il parlamentare in una nota - un Dispositivo di protezione individuale che gli italiani indosseranno con sempre maggiore frequenza. Non sono un bene di lusso ed è necessario quindi permettere a tutti di portele comprare. Avanti - conclude Fornaro - con l'azzeramento dell'Iva sulle mascherine e con un controllo sui prezzi di vendita".(Com)