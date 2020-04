Trasporti: Bordoni (Lega), dispositivi protezione insufficienti per autisti Atac a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia della fase 2 nella città di Roma "si riscontrano dotazioni insufficienti per gli autisti degli autobus, troppe lacune e burocrazia per ottenere guanti, mascherini e gel sanificanti". È quanto afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. "Qualcuno ha pensato a fare i tamponi al personale Atac? Oggi si parte con la sperimentazione delle nuove corse ma fino ad oggi cosa è stato fatto?", si chiede Bordoni che poi spiega: "I lavoratori e le lavoratrici di Atac sono sempre stati in prima linea durante tutto il corso di questa emergenza, non dimentichiamo che nelle prime settimane di lockdown alcuni di loro guidavano con una sciarpa arrotolata sul viso per proteggersi e solo dopo insistenti richieste sono arrivate le mascherine e in un numero non sufficiente. Mancano pochi giorni all'inizio della fase due e si stanno facendo piani per come affrontare l'impatto che questa nuova realtà avrà sul trasporto pubblico della Capitale. Una cosa è certa - conclude - dovremo essere pronti a cambiare radicalmente le nostre abitudini ma l'amministrazione deve fare la sua parte, serviranno regole certe non improvvisazione e buoni consigli".(Com)