Cura Italia: Trano (Misto), Camera nega sostegno ad attività extralberghiere, non abbandonare settore

- Raffaele Trano, presidente della commissione Finanze di Montecitorio, evidenzia che "la Camera oggi ha negato il sostegno alle piccole attività del settore extra alberghiero" e in una nota spiega: "Il turismo è uno tra i settore economici più pesantemente colpiti dalla crisi generata dall'emergenza coronavirus. Il governo ha assicurato sin dall'inizio che nessuno sarebbe stato lasciato indietro e sto anche io lavorando affinché possa essere raggiunto tale obiettivo. Trovo quindi inaccettabile - prosegue - che non venga lasciata neppure aperta una porta per i fondamentali aiuti necessari alle attività di affittacamere, case vacanze e bed & breakfast, operatori turistici che, da Pasqua in poi, hanno perso tutte le prenotazioni e che sono alle prese con una stagione estiva fortemente compromessa". (segue) (Com)