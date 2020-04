Imprese: Banco Bpm, siglato accordo con Sace a sostegno di aziende medie e grandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm ha siglato l’accordo di collaborazione con Sace per l’offerta di nuovi finanziamenti garantiti rivolti ad aziende di dimensioni medie o grandi oltre alle piccole e medie imprese (Pmi) che abbiano già esaurito il plafond del Fondo di garanzia, in difficoltà a causa dell’emergenza legata alla pandemia di Covid-19. Lo si apprende da un comunicato stampa di Banco Bpm. L’accordo, che rientra nelle misure intraprese per recepire e applicare rapidamente quanto stabilito dalle recenti normative (in particolare dal decreto liquidità n. 23 dell'8 aprile 2020), prevede finanziamenti a condizioni agevolate con pre-ammortamento di almeno 24 mesi, importo non superiore al 25 per cento dei ricavi o al doppio del costo del lavoro, entrambi riferiti al 2019, supportati da garanzia rilasciata da Sace. Tali importi, prosegue la nota, sono finalizzati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in attività in Italia. (segue) (Com)