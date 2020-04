Imprese: Banco Bpm, siglato accordo con Sace a sostegno di aziende medie e grandi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sottoscrizione di tale protocollo, Banco Bpm estende ulteriormente la gamma degli strumenti in grado di assicurare alle imprese, incluse quelle medio-grandi, il flusso creditizio indispensabile per fronteggiare gli effetti della crisi in atto. Si ricorda a tal proposito che in Banco Bpm sono già in corso di erogazione i finanziamenti previsti dal Fondo di garanzia per le Pmi; per quelli garantiti al 100 per cento fino a un massimo di 25 mila euro, nella prima settimana sono state presentate oltre 28 mila domande per un ammontare stimato di 450 milioni di euro. In Banco Bpm prosegue inoltre l’attività di sostegno alla clientela impostata fin dall’insorgere dell’emergenza, con la messa a disposizione di finanziamenti fino a 24 mesi a valere sul plafond “Emergenza Liquidità” di complessivi 5 miliardi di euro, dedicati ad aziende, commercianti e professionisti e al recepimento e messa in atto dei primi decreti legge come il Cura Italia. (Com)