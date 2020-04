Hong Kong: giovane condannato a 20 giorni di reclusione per vilipendio bandiera nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 21 anni è stato condannato a 20 giorni di reclusione per aver profanato la bandiera nazionale di Hong Kong, secondo una sentenza emessa oggi dall'Alta corte dell'ex colonia britannica. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", l'uomo ha ammesso di aver danneggiato pubblicamente la bandiera nazionale scarabocchiandola e calpestandola il 22 settembre 2019 in diverse località tra New Town Plaza e Shatin Town Hall nell'area di Shatin. La corte ha dichiarato che l'atto dell'uomo di profanare la bandiera nazionale "era grave e aveva fortemente minato la dignità dello Stato che la bandiera nazionale rappresenta". Il tribunale ha ritenuto dunque che una condanna immediata fosse l'unica opzione di condanna. "Poiché il convenuto ha commesso il reato in presenza di una grande folla di persone, incitandone altre, il tribunale deve imporre una deterrente sentenza di prigionia immediata", ha spiegato.(Cip)