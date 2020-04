Frosinone: Ciacciarelli (Lega), finanziamenti a nord provincia mentre Cosilam dorme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo dalla stampa dell'accordo tra Regione Lazio e Consorzio Asi che ha portato allo stanziamento di 13 milioni di euro per 16 interventi infrastrutturali nell'area industriale di Frosinone. Questo denota la totale inconsistenza della gestione attuale del Cosilam, che dorme". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio della Lega Pasquale Ciacciarelli. "Dopo la beffa dell'alta velocità arriva un altro schiaffo morale e materiale ai cittadini dell'area Sud della Provincia, ancora una volta discriminati. Mi aspetto dunque un cambio di rotta: penso al progetto del casello autostradale a Roccasecca, un'opera fondamentale. Un intervento che consentirà ampliamenti industriali in tutta l'area circostante e che potrà risolvere anche un grave problema di viabilità che attualmente insiste nella zona (basti pensare che a oggi insiste un transito di circa 150 mezzi pesanti al giorno) e destinata ad aumentare con l'avvio delle produzioni a pieno regime della Saxa Grestone". (Com)