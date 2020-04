Municipio Roma XIII: Lega, donate 150 mascherine a tre case riposo per anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvicinarsi della fase 2 a Roma “non rallenta la macchina della solidarietà avviata dalla Lega nel Municipio XIII, perché sarà necessario continuare a mantenere alte le precauzioni e continuare a proteggersi, proprio per non vanificare il sacrificio dell’isolamento attuato da tutti i cittadini in questi ultimi due mesi”. Lo affermano in una nota i coordinatori della Lega nel Municipio XIII, Angelo Belli e Francesco Collarino. “Ben sapendo che persistevano sul nostro territorio situazioni di fragilità – aggiungono – purtroppo non raggiunte dall’attuale amministrazione, abbiamo deciso di promuovere un’ulteriore raccolta fondi e siamo riusciti ad acquistare ancora 150 mascherine da destinare ad altre tre case di riposo: villa Vittorio, casa di riposo Belvedere e villa San Giusto”. Belli e Collarino quindi concludono: “In una fase così delicata come quella che ci apprestiamo ad affrontare dal 4 maggio prossimo, di ripresa ma anche di precauzione nei confronti della ripartenza delle attività e del ripristino dei contatti sociali, rincresce notare che l’amministrazione pentastellata del municipio XIII non si sia ancora attivata per fornire a tutti i residenti mascherine gratis”.(Com)