- La Regione Puglia ha comunicato che sono stati scoperti 42 nuovi casi di contagio al coronavirus. Di questi, 21 nel Barese, 13 nel Foggiano, due a Taranto, cinque a Brindisi e uno nella Bat. Sono stati registrati undici decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia Brindisi, 2 in provincia Foggia, 1 in provincia di Lecce. (Ren)