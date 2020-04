© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cercheremo di controllare e per il resto ne parleremo delle forze dell’ordine: non ci siano leggerezze né atti di responsabilità, a via Aniello Falcone a Napoli e nei centri storici. Il rischio è dietro l’angolo di far riaccendere i focolai e altri due mesi di quarantena l’Italia non li regge”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca. (Ren)