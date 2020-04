Campania: Muscarà (M5s), subito piano regionale per la mobilità ciclistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano regionale di mobilità ciclistica è chiuso in un cassetto oramai da 5 anni ed è arrivato il momento di tirarlo fuori. Nella fase due della emergenza Coronavirus sarà necessario mettere in campo misure che sostengano una mobilità urbana che non impatti sull'ambiente, tenuto conto che al trasporto pubblico si tenderà a privilegiare i mezzi propri, con un inevitabile incremento dell'inquinamento atmosferico". E' quanto ha spiegato in una nota il consigliere regionale campano M5s Maria Muscarà. (Ren)