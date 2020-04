Coronavirus: De Luca, l'Italia si riprenderà se sconfigge palude burocratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo stati capaci di costruire un finto moralismo di iper controllo che non controlla ma è un groviglio che serve soltanto a paralizzare l’Italia. Se facciamo i conti con questo groviglio burocratico sono convinto che l’Italia si riprende. Superare la palude altrimenti l’Italia vivrà anni difficili e lasceremo ai nostri figli un Paese impoverito. E se ci saranno ancora nodi burocratici, pronti a battaglia fino in fondo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)