- “Cittadini campani grande prova di correttezza e rigore. Non era facile. Vi ringrazio di cuore, abbiamo preso decisioni importanti ma senza il vostro contributo non saremmo riusciti ad evitare diffusione drammatica dell’epidemia in Campania. Grazie all’esempio dato all’Italia intera. Stiamo vedendo l’uscita dal tunnel”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)