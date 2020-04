Def: bozza, nuove misure per semplificare procedure amministrative in settori strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sta preparando un pacchetto di misure urgenti per semplificare le procedure amministrative in una serie di settori ritenuti strategici per il rilancio degli investimenti pubblici e privati, come il commercio, l’edilizia o gli appalti. E' quanto emerge dalla bozza del Documento economia e finanza (Def) passata oggi al vaglio del Consiglio dei ministri. “L’emergenza Covid-19 impone di accelerare il processo di digitalizzazione e, in alcuni casi, di adottare misure di deroga, eccezionali o comunque temporanee, nel rispetto dei principi generali”, si legge nel documento. Sono attualmente “in corso di predisposizione” misure per accelerare subito la ripartenza economica attraverso una riduzione degli oneri amministrativi, una semplificazione del regime dei controlli e un’azione di contrasto all’inerzia delle pubbliche amministrazioni. In aggiunta, prosegue il documento, si sta lavorando per costruire “una disciplina a regime ampliamente semplificata, ricondotta ai livelli minimi richiesti dalla normativa europea, orientata alla crescita e all’innovazione e di più agevole e sicura attuazione da parte degli amministratori pubblici”. (Rin)