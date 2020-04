Cultura: Città metropolitana Roma, secondo video su tour virtuale Villa Altieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue, con la pubblicazione del secondo video, interamente realizzato dal personale della Città metropolitana di Roma Capitale, il percorso di visite virtuali per conoscere le collezioni e le biblioteche di Villa Altieri. In questo video, l'approfondimento sui preziosi tesori della collezione archeologica della Villa, aprendone le porte della conoscenza dei cittadini di Roma, del territorio e non solo. Lo comunica in una nota l'enete Città metropolitana di Roma. "Una collezione non grandissima ma ricostruita con estrema cura in un percorso museale di grande pregio, che contiene opere di ogni epoca, dall'età romana imperiale all'epoca medioevale e moderna, impreziosita dai materiali che un tempo adornavano la Villa - dichiara Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale -. Il grande lavoro delle nostre professionalità interne, storici e archeologi in primis, che curano l'esposizione, hanno realizzato questo documento che scegliamo di mettere a disposizione di tutti, per promuoverne la conoscenza nella nostra comunità e contribuire alla sua valorizzazione".(Com)