Coronavirus: Morelli, subito screening sierologici per polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo al sindaco Sala di avviare test seriologici per gli agenti della Polizia Locale, che svolgono per Milano un servizio fondamentale, operando in situazioni ad alto rischio contagio. La Polizia Locale ha vissuto negli ultimi mesi una gestione alquanto caotica da parte dell'amministrazione, lottando spesso a mani nude contro il virus, nonostante annunci e proclami: è urgente fare controlli per tutelare cittadini e agenti". Lo afferma in una nota Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino.(Com)